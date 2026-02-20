Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció la cooperación en ciencia y tecnología con países de la región para el fortalecimiento de nuestra soberanía.

La mañana de este viernes 20 de febrero, el canciller De la Fuente inauguró la primera asamblea general de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en Querétaro, junto con el gobernador panista.

"La narrativa del multilateralismo solamente adquiere pertinencia en la medida en la que pueda ir incorporando proyectos específicos de cooperación para el desarrollo con una visión de futuro", señaló.

El titular de la SRE también destacó la importancia que tiene este proyecto para el fortalecimiento de la unidad regional.

A la inauguración de la Asamblea acudieron también representantes de los países de la ALCE, CELAC, agencias espaciales de otras regiones y representantes de las secretarías de Economía, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

