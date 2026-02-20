Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), reconoció la cooperación en ciencia y tecnología con países de la región para el fortalecimiento de nuestra .

La mañana de este viernes 20 de febrero, el canciller De la Fuente inauguró la primera asamblea general de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en , junto con el gobernador panista.

"La narrativa del multilateralismo solamente adquiere pertinencia en la medida en la que pueda ir incorporando proyectos específicos de cooperación para el desarrollo con una visión de futuro", señaló.

Lee también

El titular de la SRE también destacó la importancia que tiene este proyecto para el fortalecimiento de la unidad regional.

A la inauguración de la Asamblea acudieron también representantes de los países de la ALCE, CELAC, agencias espaciales de otras regiones y representantes de las secretarías de Economía, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]