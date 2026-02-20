La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la consolidación de México como principal socio comercial de Estados Unidos confirma la fortaleza de la integración económica entre ambas naciones, aún en un contexto de medidas arancelarias.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Guanajuato, la Mandataria fue cuestionada sobre el anuncio del Departamento de Comercio estadounidense respecto a que México se posicionó en 2025 como el mayor socio comercial de ese país, con exportaciones que rondan el medio billón de dólares y una balanza favorable.

“Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante”, respondió

Lee también Grandes bancos en México enfrentan con cautela 2026: Fitch; están a la espera de renegociación del T-MEC

Sheinbaum, al subrayar que la relación económica bilateral se ha fortalecido desde los primeros acuerdos comerciales y se profundizó con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Presidenta destacó que la relación es de doble vía: “No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos”.

Explicó que, así como México exporta de manera significativa al mercado estadounidense, también importa grandes volúmenes de bienes de ese país.

Lee también T-MEC el mayor riesgo en 2026, prevé Franklin Templeton México; el país "tiene todo para negociar... está haciendo su trabajo"

Señaló que, aunque existen aranceles en sectores como acero, aluminio y vehículos, una parte sustancial del intercambio comercial permanece libre de tarifas, lo que, sumado a la cercanía geográfica y a la integración productiva, ha permitido mantener e incluso ampliar el comercio bilateral.

“Es relevante las dos cosas: que estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos”, enfatizó.

Cuestionada sobre si estos resultados representan un aliciente rumbo a la revisión del T-MEC, Sheinbaum sostuvo que las cifras demuestran que, más allá de políticas proteccionistas específicas, “es muy relevante para ambos países mantener el acuerdo comercial”.

La Mandataria reiteró que la estrategia de su gobierno apuesta por fortalecer la integración económica sin renunciar a la soberanía nacional, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr