La presidenta afirmó que la consolidación de México como principal socio comercial de confirma la fortaleza de la integración económica entre ambas naciones, aún en un contexto de medidas arancelarias.

Durante la conferencia matutina de este viernes en , la Mandataria fue cuestionada sobre el anuncio del Departamento de Comercio estadounidense respecto a que México se posicionó en 2025 como el mayor socio comercial de ese país, con exportaciones que rondan el medio billón de dólares y una balanza favorable.

“Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante”, respondió

Sheinbaum, al subrayar que la relación económica bilateral se ha fortalecido desde los primeros acuerdos comerciales y se profundizó con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Presidenta destacó que la relación es de doble vía: “No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos”.

Explicó que, así como México exporta de manera significativa al mercado estadounidense, también importa grandes volúmenes de bienes de ese país.

Señaló que, aunque existen aranceles en sectores como acero, aluminio y vehículos, una parte sustancial del intercambio comercial permanece libre de tarifas, lo que, sumado a la cercanía geográfica y a la integración productiva, ha permitido mantener e incluso ampliar el comercio bilateral.

“Es relevante las dos cosas: que estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos”, enfatizó.

Cuestionada sobre si estos resultados representan un aliciente rumbo a la revisión del T-MEC, Sheinbaum sostuvo que las cifras demuestran que, más allá de políticas proteccionistas específicas, “es muy relevante para ambos países mantener el acuerdo comercial”.

La Mandataria reiteró que la estrategia de su gobierno apuesta por fortalecer la integración económica sin renunciar a la soberanía nacional, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales.

