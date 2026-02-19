La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

En sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó que le informaron de la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova.

"De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México", dijo.

En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

