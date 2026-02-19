Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

La presidenta sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

En sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó que le informaron de la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova.

"De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México", dijo.

En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

