En el 2026 el mayor riesgo no serán los aranceles ni la calificación crediticia que podría cambiar la perspectiva a negativa, será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró la gestora de fondos de inversión Franklin Templeton México.

“Lo que sí puede pasar, el principal riesgo es la renegociación, no porque no se vaya a dar, es probable que no sea tan positivo como lo que tenemos”, dijo Nadia Montes de Oca, senior portafolio de la firma.

Durante el webinar Perspectiva económica y de mercado sobre México y el mundo”, dijo que en el escenario central prevén que el tema del T-MEC generará volatilidad, pero México saldrá favorecido frente al mundo, con Estados Unidos negociando políticas pragmáticas.

No obstante, consideró que falta mucho por ver con lo que hará el presidente Donald Trump que al parecer se verá más presionado con votantes y consumidores inconformes y popularidad a la baja, sin una recesión a la vista.

De acuerdo con Montes de Oca, se espera que haga declaraciones que moverán el mercado, pero en su opinión no conviene que sea más restrictivo, pues no están preparados para hacer el reemplazo.

"México tiene todo para negociar... está haciendo su trabajo"

Afirmó que México tiene todo para negociar con el tema de crimen organizado y el fentanilo, porque "existen datos y argumentos para demostrar que está haciendo su trabajo".

Frente a ese panorama dijo que están proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.5% con una inflación de 4%, y tasa de política monetaria en 6.50%.

Respecto a la calificación crediticia, la experta explicó que si bien se mantiene, puede cambiar la perspectiva a negativa.

Expuso que el gobierno se ha preocupado mucho por el tema del crecimiento, en un contexto diferente en la forma de relacionarse con los inversionistas y empresarios, con lo cual está procurando mejorar el tema de las finanzas.

“Creemos que eso va a resistir un poco, al menos ya se cumplió esa tendencia en donde veíamos en que las finanzas empezaban a debilitarse un poquito”, ponderó.

Si esa situación sigue así y no haya otro discurso a pesar a los índices de democracia, las políticas y las reformas, la economía parece que se mantiene sólida al igual que las finanzas públicas, señaló.

Pero, advirtió que “mientras eso no cambie esperaríamos a lo mejor la perspectiva como negativa, pero que no haya un cambio”.

"Preocuparía más hacia el final del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum si modifica el discurso", apuntó.

Prevén tasas de interés sin cambio

Más adelante presentó las perspectivas inflacionarias y de política monetaria.

La especialista dijo que el principal riesgo, sería que la inflación se salga de control al 5% o 6% y que el Banco de México (Banxico) tenga que dar un “volantazo”, pero no es un escenario que tenga mucha probabilidad.

Incluso, destacó que la tasa que tiene México es la mejor de entre sus pares en grado de inversión, lo que ha ayudado mucho porque los flujos de capitales que salen de EU, México, fuera de Islandia, es una de las opciones destacables.

Así, estimó que si bien las tasas bajen o se mantengan, lo más viable es que al parecer lo que viene será una pausa, no un fin del ciclo de recortes según comunicado, pero las bajas serían de manera más gradual.

“El mercado espera no recortes en marzo, por la inflación, ya que el estimado más alto es que sea de 4.6%”, ponderó.

