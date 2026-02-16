En el marco de la visita a México del ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y de la misión comercial canadiense, el canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó que nuestro país es “un socio confiable”.

Este lunes 16 de febrero, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunió con las 380 empresarias y empresarios que conforman la delegación canadiense que visita nuestro país y que es encabezada por LeBlanc.

“México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos, y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos”, dijo Juan Ramón De la Fuente.

A la sesión plenaria y lanzamiento de la Misión Comercial del Equipo de Canadá a México asistió el seretario de Economía, Marcelo Ebrard; el embajador de Canadá en México, Cameron McKay; el embajador mexicano Carlos Joaquín González; y empresarias y empresarios de México, incluido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

“Se trata de la delegación canadiense empresarial más grande de los últimos 30 años, al reunir a 246 organizaciones enfocadas en la agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, tecnologías limpias y sector creativo, entre otras áreas”, destacó la SRE.

El embajador Carlos Joaquín indicó que México y Canadá fortalecen su relación “con acciones concretas”: “Confiamos en que esta misión generará crecimiento, empleo y prosperidad para ambos países”.

