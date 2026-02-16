Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro este lunes con integrantes de la Cámara de Comercio Canadiense y su presidenta, Candance Laing.

Esto, como parte del Plan de Acción México - Canadá 2025-2030, tras el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el primer ministro canadiense Mark Carney en septiembre del año pasado.

En el encuentro, Velasco informó que se conversó ampliamente sobre los esfuerzos por profundizar la integración comercial entre nuestro país y Canadá, también en el marco de la revisión del T-MEC.

"Subrayé que, a pesar de los diferentes retos del mundo actual, esta asociación estratégica nos permite hacerles frente de manera más resiliente", dijo el subsecretario de la SRE.

Esta reunión también se dio ante la visita a México de Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Una Economía Canadiense, así como de una delegación de empresarios de ese país.

Roberto Velasco encabeza encuentro con Cámara de Comercio Canadiense este lunes 16 de febrero de 2026. Foto: Especial

Los gobiernos de México y Canadá plantearon expandir las inversiones, aumentar el comercio, reducir la regulación a fin de renovar y mejorar la relación bilateral, para lo cual elaboran un “plan de acción”, dijeron LeBlanc y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Para ello trabajan en esta estrategia de acción que incluye diversos frentes en materia de inversión, comercio, reducción de trámites, infraestructura, entre otros temas como el de seguridad que pide Canadá.

Se presentará “hacia el segundo semestre del año el plan de acción entre México y Canadá para lo que serán los próximos años”, dijo Ebrard.

