En medio de la polémica y las críticas por el desempeño de Marx Arriaga Navarro en la Dirección General de Materiales Educativos, EL UNIVERSAL captó a colaboradores del funcionario retirando artículos de sus oficinas ubicadas en Avenida Universidad, luego de permanecer atrincherado cuatro días.
En un recorrido realizado, El Gran Diario de México constató que los trabajadores ingresaron con cajas de cartón a la oficina de Arriaga Navarro, mismas que posteriormente fueron trasladadas en “diablitos”.
Sin embargo, hasta ahora ni el funcionario ni sus colaboradores han dado detalles sobre su salida de las oficinas.
El hecho se da luego de que la Secretaria de Educación Pública (DEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, designó a Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.
De acuerdo con la dependencia, la incorporación de López García al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia; incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille; y ampliar el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Así como también diseñará materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; fortalecer los aprendizajes en humanismo y vida saludable; y elaborar material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.
Sumado a ello, la institución educativa reconoció y agradeció la labor desempeñada por Arriaga Navarro y refrendó su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país.
