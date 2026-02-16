El nombramiento de la poeta mixteca, Nadia López García, como nueva directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscitó una serie de reacciones positivas en distintas figuras legislativas y funcionarios federales.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó su trayectoria como pedagoga, poeta indígena y promotora de las lenguas originarias.

En redes sociales, Curiel de Icaza también destacó el trabajo de la escritora al frente de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, encargo que asumió a finales de 2024.

“Refleja un compromiso profundo con la educación intercultural y la diversidad cultural de nuestro país. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad”, escribió, acompañada de una fotografía con López García en Palacio Nacional, durante conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura y Nadia López García, entonces coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) durante la mañanera del pasado 7 de febrero de 2025. Foto: Especial

“La transformación con rostro de mujer”

La secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Camila Martínez, celebró que una mujer indígena y defensora de lenguas originarias ahora decida qué leen y cómo aprenden millones de infancias en el país.

“Morras chidas haciendo que la educación también tenga rostro y memoria. Esta es la transformación con rostro de mujer”, expresó.

Nadia López García fue Coordinadora Nacional de Literatura en el INBAL. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Diputadas locales de Oaxaca saludan nombramiento

Las legisladoras locales de Morena, Tania Caballero Navarro (Distrito 05 con cabecera en Asunción Nochixtlán) y Lizbeth Anaid Concha (Distrito 04, Teotitlán de Flores Magón) saludaron la designación de López García.

“Qué orgullo ver que cada vez más mujeres ocupan cargos de decisión en la Administración Pública, y aún más orgullo que una oaxaqueña lo haga”, expresó Concha.

Garantizó que su compromiso y talento se verán reflejados en esta nueva encomienda, con una gestión “llena de logros en favor de la educación de nuestro país”.

Por su parte, Caballero señaló que la poeta es de Oaxaca para todo México, y le deseó mucho éxito en su nueva responsabilidad.

SEP nombra a Nadia López como nueva Directora de Materiales Educativos. Febrero 2026. Foto: Especial

INBAL resalta “trayectoria comprometida con la inclusión”

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) garantizó que el desempeño de Nadia López García como titular de la Coordinación Nacional de Literatura da cuenta de una trayectoria comprometida con la formación lectora, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad lingüística en México.

“Confiamos en que su experiencia fortalecerá los procesos de creación y actualización de materiales educativos con una perspectiva intercultural. Le deseamos éxito en esta nueva encomienda”, mencionó en sus cuentas institucionales.

