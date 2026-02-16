Elementos de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, población de la Costa de Oaxaca, sufrieron una agresión armada esta mañana en inmediaciones de la escuela primaria “Héroes de Chapultepec”; los reportes de seguridad pública indican que uno de los policías falleció y otro resultó lesionado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el Director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo – quien se informó que resultó herido – se encontraba dentro de los agentes de seguridad pública que sufrieron este atentado con disparos de armas de fuego.

La agresión armada ocurrió cuando el Director de la Policía Municipal se desplazaba a bordo de una motocicleta en la que, en compañía de otro policía, realizaba recorridos en las calles del municipio.

El gobierno de Oaxaca informó que tras el atentado se desplegó operativo coordinado para localizar y detener a los presuntos responsables.

“Se han instalado filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, entradas y salidas del municipio, así como en tramos carreteros aledaños a las regiones de la Costa y Sierra Sur, con el objetivo de cercar a los agresores e impedir su evasión”, aseguró el gobierno del estado.

La Fiscalía de Oaxaca, por su parte, agregó que en el operativo participan elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

