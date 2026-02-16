La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó la versión de que hubiese sido secuestrado un autobús con decenas de personas sobre la carretera Ciudad Valles- Mante en la Huasteca Potosina el domingo pasado, informó que si bien se localizó la unidad abandonada no hay indicios de que alguno de los pasajeros esté reportado como no localizado o desaparecido.

De acuerdo al comunicado de la dependencia elementos de la Policía de Investigación arribaron al lugar de los hechos y se realizaron las labores de campo correspondiente derivado de lo cual se obtuvo la información de que solo iban dos personas a bordo de la unidad, el chofer y un pasajero, siendo que ambas ya fueron localizadas.

No obstante derivado del hallazgo y las entrevistas realizadas se apertura una carpeta de investigación con base en el Informe Policial Homologado (IPH) que entregaron los elementos de la Guardia Civil Estatal.

Finalmente la institución sostuvo que ya se tienen avances considerables en cuanto a la investigación del caso y se está en comunicación constante con la empresa propietaria del autobús para esclarecer plenamente lo ocurrido y dirigir las acciones penales que correspondan conforme a derecho.

Cabe destacar que durante las últimas horas circuló el rumor en redes sociales y algunos medios locales sobre que el autobús iba lleno de pasajeros quienes habrían sido bajados intempestivamente de la unidad y por lo cual se presumía el secuestro de decenas de personas, sin embargo la FGE rechaza esta versión.

