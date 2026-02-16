El Gobierno de Tabasco informó que la mañana de este lunes el gobernador Javier May Rodríguez acudió a un hospital tras presentar una molestia abdominal.

De acuerdo con el comunicado oficial, al mandatario se le practicaron estudios y una revisión de rutina cuyos resultados se ubicaron dentro de parámetros normales. Las autoridades señalaron que actualmente permanece en reposo en su domicilio, bajo tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.

Posteriormente, el propio gobernador compartió en redes sociales que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y reiteró su compromiso de continuar con sus labores al frente del estado de Tabasco.

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación. Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL