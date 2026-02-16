Más Información
El Gobierno de Tabasco informó que la mañana de este lunes el gobernador Javier May Rodríguez acudió a un hospital tras presentar una molestia abdominal.
De acuerdo con el comunicado oficial, al mandatario se le practicaron estudios y una revisión de rutina cuyos resultados se ubicaron dentro de parámetros normales. Las autoridades señalaron que actualmente permanece en reposo en su domicilio, bajo tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.
Posteriormente, el propio gobernador compartió en redes sociales que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y reiteró su compromiso de continuar con sus labores al frente del estado de Tabasco.
