En el fraccionamiento Los Ángeles, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, detuvo a dos jóvenes armados, presuntamente vinculados con la privación de la libertad de la joven tiktoker “Nicholette”, el pasado veinte de enero, cerca de una plaza comercial en la zona de la Isla Musala en Culiacán.

Las autoridades de seguridad no dieron mayores detalles de la acción que se desplegó para obtener su detención en dicho sector, donde varias patrullas cerraron un amplio sector, al tener conocimiento el lugar donde se encontraban estas dos personas del sexo masculino

Según los datos que se conoce de este operativo efectuado en el fraccionamiento Los Ángeles, en la parte nor-oriente de la capital del estado, es que los elementos del grupo elite de la Secretaría de Seguridad Pública con la información recopilada, logre ubicar a dos de los presuntos participantes de la privación de la libertad de la joven Nicole “N”.

El pasado martes 20 de enero, a través de un video que fue captado desde el vehículo de la Tiktoker un Cybertruck que quedó abandonmado, se conoció que dicha joven habia sido subida por la fuerza a un vehículo color blanco.

La familia de la joven, nacida en los Estados Unidos, presentó la denuncia respectiva, por lo que fuerzas federales y estatales desplegaron un intenso operativo de búsqueda, en base a las imágenes que fueron divulgadas en redes sociales sobre su plagio.

Cuatro días después, se notificó que fue localizada con vida la joven Tiktoker, Nicole “N” , de 21 años de edad, conocida en las redes sociales como “Nicholette”, por lo que la Fiscalía General del Estado, sin dar mayores detalles del hecho, solo desactivo la ficha de búsqueda que emitió un dia después de haber sido privada de su libertad.

Sobre su rescate, las autoridades judiciales no dio a conocer como sucedió, ni el lugar donde fue encontrada, solo notificó la desactivación de su ficha de búsqueda y agradeció a la sociedad por su ayuda para localizarla con vida.

