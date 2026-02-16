Más Información

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada solicitará este martes la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, para que explique el desastre de los libros de texto gratuitos y el episodio protagonizado por a raíz de su despido como director de Materiales Educativos de la SEP.

En entrevista, el senador del partido tricolor aseguró que el tema de Marx Arriaga no es menor, por lo que se debe dar cuentas al pueblo de México de lo ocurrido en los últimos meses en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

“Esto no es un asunto menor, si el señor ya se le despidió, si el señor ya no tiene nada que hacer en la Secretaría de Educación Pública porque obviamente ha dejado muchos saldos, ustedes los conocen, los libros de texto, muchos saldos negativos, el señor ya debería estar en su casa y lo más grave que se le propuso una embajada como letra de cambio, como si fuera el canciller.

Lee también

“Y tampoco estoy escuchando ningún comentario de Juan Ramón de la Fuente, que sería muy importante que diera una postura para no estar manoseando las embajadas cuando ni siquiera por parte de Mario Delgado, ni siquiera es su atribución”, apuntó.

Señaló que este va a ser un tema que se tendrá que abordar en la sesión del pleno del Senado de este martes. Informó que el PRI va a va a presentar un punto de acuerdo “en términos de que se aclare, que comparezca Mario Delgado, o sea, no puede pasar como oficialía de partes el Senado de la República cuando tenemos un secretario de Educación que no puede resolver ni siquiera el tema de Marx Arriaga. Vamos a pedir la comparecencia, la estoy adelantando, de Mario Delgado para que aclare, que venga aquí a comisiones y que aclare qué ‘desastre’ trae en la Secretaría de Educación Pública”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]