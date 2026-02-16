El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada solicitará este martes la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, para que explique el desastre de los libros de texto gratuitos y el episodio protagonizado por Marx Arriaga a raíz de su despido como director de Materiales Educativos de la SEP.

En entrevista, el senador del partido tricolor aseguró que el tema de Marx Arriaga no es menor, por lo que se debe dar cuentas al pueblo de México de lo ocurrido en los últimos meses en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

“Esto no es un asunto menor, si el señor ya se le despidió, si el señor ya no tiene nada que hacer en la Secretaría de Educación Pública porque obviamente ha dejado muchos saldos, ustedes los conocen, los libros de texto, muchos saldos negativos, el señor ya debería estar en su casa y lo más grave que se le propuso una embajada como letra de cambio, como si Mario Delgado fuera el canciller.

“Y tampoco estoy escuchando ningún comentario de Juan Ramón de la Fuente, que sería muy importante que diera una postura para no estar manoseando las embajadas cuando ni siquiera por parte de Mario Delgado, ni siquiera es su atribución”, apuntó.

Señaló que este va a ser un tema que se tendrá que abordar en la sesión del pleno del Senado de este martes. Informó que el PRI va a va a presentar un punto de acuerdo “en términos de que se aclare, que comparezca Mario Delgado, o sea, no puede pasar como oficialía de partes el Senado de la República cuando tenemos un secretario de Educación que no puede resolver ni siquiera el tema de Marx Arriaga. Vamos a pedir la comparecencia, la estoy adelantando, de Mario Delgado para que aclare, que venga aquí a comisiones y que aclare qué ‘desastre’ trae en la Secretaría de Educación Pública”.

