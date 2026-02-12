Más Información
"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dirigió una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras darse a conocer la participación en un foro sobre Cuba de la comisionada Rosa María Payá, en nuestro país en enero pasado.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México.
"La SRE subraya la importancia de que los integrantes de la CIDH cumplan con lo estipulado en el artículo 4 de su Estatuto, en cuanto a que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad", dijo.
Lee también SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Explicó que de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, los miembros de la Comisión gozan de inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos y deben informar previamente a la SRE de las visitas oficiales o privadas que realizan a nuestro país, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo. Enfatizó que deben ceñirse a la práctica institucional establecida.
El Gobierno de México reiteró su compromiso con una relación institucional con los órganos internacionales de derechos humanos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto a las normas y prácticas diplomáticas.
En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se revisaría el caso y rechazó la militancia de los integrantes de la CIDH.
Lee también Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
"Pero no deberían —si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— a militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar, de acuerdo a quejas en los casos.
"Entonces, vamos a revisar en particular. Ahora, yo no soy partidaria, ni del Artículo 33 ni de… Sino sencillamente de informar, de informar" dijo Sheinbaum.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]