La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dirigió una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras darse a conocer la participación en un foro sobre Cuba de la comisionada Rosa María Payá, en nuestro país en enero pasado.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México.

"La SRE subraya la importancia de que los integrantes de la CIDH cumplan con lo estipulado en el artículo 4 de su Estatuto, en cuanto a que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad", dijo.

Explicó que de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, los miembros de la Comisión gozan de inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos y deben informar previamente a la SRE de las visitas oficiales o privadas que realizan a nuestro país, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo. Enfatizó que deben ceñirse a la práctica institucional establecida.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con una relación institucional con los órganos internacionales de derechos humanos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto a las normas y prácticas diplomáticas.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se revisaría el caso y rechazó la militancia de los integrantes de la CIDH.

"Pero no deberían —si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— a militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar, de acuerdo a quejas en los casos.

"Entonces, vamos a revisar en particular. Ahora, yo no soy partidaria, ni del Artículo 33 ni de… Sino sencillamente de informar, de informar" dijo Sheinbaum.

