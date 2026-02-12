Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
En el marco de la revisión del T-MEC, la embajada de Estados Unidos en México aplaudió al gobierno de México por continuar tomando medidas que frenan la competencia desleal.
En una publicación en sus redes sociales, la embajada a cargo de Ronald Johnson declaró que “las prácticas comerciales desleales arruinan economías locales y son una piedra en el zapato para productores mexicanos”.
“¡Una piedra en el zapato!”, expresó la embajada al compartir una imagen que indica que la competencia desleal afecta a la industria y al empleo.
Lee también Ebrard: Nuestro mandato es que continúe el T-MEC; “todo el mundo está en favor de que sí se siga adelante”, dice
Destacó que México impuso cuotas al calzado chino por prácticas desleales, tras la pérdida de 22 mil empleos en Guanajuato.
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]