Ante la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que le conviene a Estados Unidos, además que el mandatario Donald Trump no ha manifestado retirarse del tratado.

Esto, luego de que Bloomberg reportó que Donald Trump ha planteado en privado la posibilidad de que Estados Unidos se retire del tratado comercial con México y Canadá.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, dijo.

“¿Cómo va la revisión?”, se le preguntó.

“Bien, mañana viene el secretario Marcelo (Ebrard, de Economía) para que puedan hacer todas estas preguntas”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

