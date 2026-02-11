Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Ante la revisión del , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que le conviene a Estados Unidos, además que el mandatario Donald Trump no ha manifestado retirarse del tratado.

Esto, luego de que Bloomberg reportó que ha planteado en privado la posibilidad de que Estados Unidos se retire del .

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, dijo.

Lee también

“¿Cómo va la revisión?”, se le preguntó.

“Bien, mañana viene el secretario (, de Economía) para que puedan hacer todas estas preguntas”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]