Julio César Limón Trigueros, tesorero del municipio de Tequila, Jalisco, declaró haber ganado en un año más de 34 millones de pesos como remuneración por su trabajo anterior como asesor legislativo. La cifra aparece en su más reciente declaración patrimonial presentada al asumir su cargo como funcionario municipal.

Limón fue nombrado encargado de la hacienda local por Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila detenido el pasado 5 de febrero por fuerzas federales en el marco de la Operación Enjambre.

La declaración del tesorero, fechada el 27 de noviembre de 2024, fue sellada como “recibida” por la Contraloría municipal e indica que el jalisciense percibía un ingreso de 24 mil pesos mensuales por su cargo en el municipio.

Lee también Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es vinculado a proceso; lo acusan del secuestro de aspirantes de Morena y nexos con el CJNG

En el apartado que corresponde a la información de su anterior trabajo, Limón señaló haber sido servidor público y registró un ingreso anual de 34 millones 168 mil 744 pesos, lo que equivale a más de 2 millones 847 mil pesos por mes.

La declaración de Julio César Limón indica un ingreso anual de más de 38 millones de pesos. Foto: Captura de pantalla

La Contraloría de Tequila selló como recibida la declaración de Limón Trigueros. Foto: Captura de pantalla.

El currículum del funcionario disponible en el sitio web del municipio indica que, antes de formar parte del gabinete de Diego Rivera, Limón se desempeñó como asesor legislativo “A” en el congreso del estado de Jalisco. Registros en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que, por este empleo, Limón Trigueros percibía un sueldo mensual bruto de 25 mil pesos por mes.

EL UNIVERSAL contactó a la Contraloría y la Tesorería de la administración municipal de Tequila para preguntar sobre el monto reportado por Julio César Limón, pero al momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido respuesta.

Lee también Exalcalde de Tequila no solo extorsionó a tequileros: presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; hay numerosos reportes, dice

Tesorero manejaba recursos ilícitos

Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) a la que tuvo acceso este diario, Limón figura como parte del entramado de corrupción que trabajaba al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo el liderazgo del exalcalde morenista Diego Rivera.

EL UNIVERSAL reveló el pasado 7 de febrero que Limón Trigueros administraba los recursos provenientes de extorsiones y secuestros cometidos en la localidad por miembros del CJNG. Actualmente, el funcionario se encuentra prófugo de las autoridades por su implicación en las actividades de la administración de Rivera Navarro.

Julio César Limón fue nombrado tesorero por el exalcalde Diego Rivera Navarro. Foto: Captura de pantalla.