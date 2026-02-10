El exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no solo extorsionó a tequileros desde el ayuntamiento, sino que también lo hizo con empresarios de otros ramos, afirmó el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones en respuesta a las declaraciones de la presidenta municipal interina, Lorena Rodríguez Rivera, quien tras rendir protesta en el cargo negó que hubiera extorsiones de la autoridad municipal hacia los empresarios.

Indicó que tan solo el organismo que representa recibió más de una decena de reportes de industriales que se encontraban en esa situación.

“Sí hubo y hay que hablarlo; personalmente tuve que ver temas de otro tipo de industria que no necesariamente es la tequilera”, dijo el empresario y señaló que se informó de ello al gobierno de Jalisco.

Sin revelar el nombre de las empresas o el ramo al que pertenecen, Lancaster-Jones aseguró que desde el CCIJ se hicieron denuncias por ese motivo ante las autoridades correspondientes, sin embargo aceptó que no sabe si cada empresa afectada dio seguimiento al proceso de ratificar las demandas.

Por lo anterior, el industrial pidió a la presidenta interina de Tequila dar certidumbre jurídica y garantizar la seguridad en el municipio.

Policías ilocalizables

En tanto, el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que durante la revisión que se hace a la Comisaría de Seguridad de Tequila se ha detectado que tras el arresto del exalcalde y otros tres funcionarios (entre los que se encuentra el excomisario) hay siete elementos que dejaron de presentarse a laborar y están ilocalizables.

Indicó que además, 30 elementos de la corporación municipal laboraban sin haber aprobado los controles de confianza y de ellos hay 14 que ya no tienen oportunidad de ser reevaluados, por lo que causarán baja administrativa, mientras que los 16 restantes serán sometidos a una nueva evaluación.

Por lo pronto, dijo el funcionario, para reforzar las labores de vigilancia en el municipio se han desplegado 200 elementos de diferentes corporaciones del estado y la federación.

