Más Información

Garduño, ex titular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, ex titular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla habla de su desaparición

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla habla de su desaparición

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas

Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Pancardo Escudero, reveló que un 65% de los aspirantes a reprueban los exámenes de control y confianza por cuestiones de obesidad, temas toxicológicos y psicológicos.

Ante la pregunta directa sobre el tema, Carlos Pancardo respondió lo siguiente: “Tenemos un alto porcentaje, estamos llegando al 65 por ciento y son los perfiles que deben de reunir en el C3 de aquí del Estado”.

-¿Ello qué le significa para usted, de que un alto porcentaje no pasen los exámenes?

Lee también

“Yo creo que la juventud se debe preparar, en sí es lo médico porque hay obesidad un poco, toxicológico y el psicológico”, respondió.

Mencionó que una vez examinados los perfiles, se remiten al C3 para presentar las .

Reprueba 65% de aspirantes a la Guardia Estatal en Tamaulipas exámenes de control y confianza (19/01/2026). Foto: Especial
Reprueba 65% de aspirantes a la Guardia Estatal en Tamaulipas exámenes de control y confianza (19/01/2026). Foto: Especial

Ofertan mil vacantes en la Guardia Estatal

Pancardo señaló que actualmente tienen 4 mil 100 elementos operativos en la Guardia Estatal, con el objetivo de superar los 5 mil integrantes y por ello están ofertando mil vacantes al interior y al exterior de la entidad.

Lee también

“Estamos hablando de los operativos solamente”, refiriéndose al número de elementos distribuidos en los 43 municipios de Tamaulipas.

El titular de la SSPT explicó que como parte de las acciones implementadas por la SSPT para incrementar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, se mantiene una campaña permanente de reclutamiento, tanto presencial como vía digital y telefónica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]