Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Pancardo Escudero, reveló que un 65% de los aspirantes a Guardia Estatal reprueban los exámenes de control y confianza por cuestiones de obesidad, temas toxicológicos y psicológicos.

Ante la pregunta directa sobre el tema, Carlos Pancardo respondió lo siguiente: “Tenemos un alto porcentaje, estamos llegando al 65 por ciento y son los perfiles que deben de reunir en el C3 de aquí del Estado”.

-¿Ello qué le significa para usted, de que un alto porcentaje no pasen los exámenes?

“Yo creo que la juventud se debe preparar, en sí es lo médico porque hay obesidad un poco, toxicológico y el psicológico”, respondió.

Mencionó que una vez examinados los perfiles, se remiten al C3 para presentar las evaluaciones correspondientes.

Reprueba 65% de aspirantes a la Guardia Estatal en Tamaulipas exámenes de control y confianza (19/01/2026). Foto: Especial

Ofertan mil vacantes en la Guardia Estatal

Pancardo señaló que actualmente tienen 4 mil 100 elementos operativos en la Guardia Estatal, con el objetivo de superar los 5 mil integrantes y por ello están ofertando mil vacantes al interior y al exterior de la entidad.

“Estamos hablando de los operativos solamente”, refiriéndose al número de elementos distribuidos en los 43 municipios de Tamaulipas.

El titular de la SSPT explicó que como parte de las acciones implementadas por la SSPT para incrementar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, se mantiene una campaña permanente de reclutamiento, tanto presencial como vía digital y telefónica.

