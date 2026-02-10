Mérida, Yucatán.- Más de 600 mil estudiantes en Yucatán disfrutarán de un largo puente escolar con motivo de las festividades del carnaval, que se llevarán a cabo en todo el estado, el próximo fin de semana, así como lunes y martes.

El gobernador, Joaquín Díaz Mena, informó la suspensión de actividades escolares durante una transmisión en vivo, como parte de las tradiciones que acompañan el inicio de los carnavales en la entidad.

“Queremos informarles de la suspensión de clases el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero; a todas las madres y padres de familia, estudiantes, personal administrativo se les informa que será suspensión de clases en todo Yucatán con motivo de los festivales de carnaval”, señaló.

Con esta medida, los estudiantes retomarán actividades académicas el miércoles 18, en todos los niveles educativos.

Hay que señalar que en todos los municipios de Yucatán se realiza el carnaval, entre los que destacan el de Mérida, Kanasín, Dzilam de Bravo, Umán y Progreso, y en este último se estima que llegarán unas 50 mil personas el fin de semana y martes de carnaval.

