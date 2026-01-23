Ciudad Juárez.- A raíz de que en las próximas horas y hasta inicios de la próxima semana, se prevé un drástico descenso de temperaturas ocasionado por el ingreso de la tercera tormenta invernal, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, decidieron suspender clases en esa entidad.

La tarde de este viernes, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) emitió una declaratoria de suspensión de clases presenciales, y establece la modalidad a distancia en el nivel de Educación Básica para los días lunes 26 y martes 27 de enero.

De acuerdo con lo que se explicó, esta medida preventiva se deriva de la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y a fortalecer la seguridad de las comunidades escolares y de la sociedad en general.

La Secretaría de Educación y Deporte mantiene una coordinación permanente con las instancias correspondientes, por ello exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo, a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días, a través de los canales institucionales.

Alistan operativo ante arribo de tercera tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que las dependencias de Gobierno, en colaboración con los ayuntamientos atenderán las posibles contingencias que se generen este fin de semana, ante el arribo a la entidad de la tercera tormenta invernal de la temporada.

El titular de la CEPC, Luis Corral Torresdey, dio a conocer que están habilitados 192 refugios temporales por las autoridades municipales de todo el estado, con capacidad para albergar a cerca de 42 mil personas o hasta 11 mil familias con atención básica, abrigo y alimentación.

Recomendó extremar precauciones en el uso de calefactores para evitar acumulación de monóxido de carbono o gas, mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y seguir las indicaciones de las autoridades para preservar la seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado informó que tiene a su personal preparado para liberar caminos y carreteras, en caso de sean cerrados por las autoridades por cristalización o acumulación de nieve.

De acuerdo con el pronóstico de la Junta Central de Agua y Saneamiento, dicho fenómeno meteorológico ocasionará lluvias dispersas a moderadas en Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Temósachic, Guachochi y Balleza.

Se prevén precipitaciones aisladas en Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Camargo; y ligeras de 0.1 a 2 milímetros (mm) en Rosario, El Tule, Parral y Coronado.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve o nieve en zonas altas de la Sierra Tarahumara, durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

A partir del sábado se prevé un marcado descenso de temperatura en municipios de las zonas serrana y norte.

Además, se esperan precipitaciones de 50 a 75 mm en Moris, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos y Guachochi; de moderadas a fuertes en Juárez, Madera, Bocoyna y Balleza.

También se espera caída de nieve o aguanieve en municipios de las regiones serrana y fronteriza, condiciones que podrían presentarse a partir de la tarde del sábado y durante la madrugada del domingo.

Autoridades de Chihuahua y Sonora arrancan acciones preventivas

La tarde de este viernes las autoridades de las áreas de Protección Civil de los estados de Chihuahua y Sonora encabezaron la reunión de planeación y organización interinstitucional, para trabajar en conjunto ante las incidencias que se generen ante el paso de la tercera tormenta invernal.

Según se informó, el encuentro se desarrolló a la altura del kilómetro 79 de la carretera Janos–Agua Prieta, con la presencia de los coordinadores estatales de Protección Civil de ambas entidades, Luis Corral Torresdey y Daniel Abraham Gámez.

El propósito fue establecer acciones conjuntas para apoyar a los automovilistas que circulan por dicha rúa, especialmente en el tramo de Puerto San Luis, donde las condiciones climáticas suelen ser más severas.

Además de prevenir que los viajeros queden varados en dicha zona, debido a la caída de nieve o a la cristalización de la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

