Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

"El Botox" había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Juchitán, Oax. - Por segundo día, los la carretera Costera 200 en el sub tramo Salina Cruz-Huatulco, cerca de la población de . Demandan que las autoridades gestionen mejores precios ante intermediarios.

El cierre carretero dejó a cientos de personas varadas sobre a costera en fin de semana, sobre todo porque ayer jueves, los vehicular hacia ambos sentidos, molestos porque ninguna autoridad se acercó a dialogar.

A un costado de la Costera 200, doña Eulalia Romero, acusó que las autoridades del sector agropecuario no tienen interés para apoyar al campo de Oaxaca. Así, es imposible pensar en que alcancemos la famosa soberanía alimentaria, indicó.

Los campesinos, explicaron que ya informaron a los funcionarios de Oaxaca, que, para producir un kilogramo de ajonjolí, cuesta arriba de 20 pesos, pero los coyotes o intermediarios insisten en comprar nuestras cosechas en 18 pesos.

En las comunidades que siembran ajonjolí, que pertenecen a municipios de la Costa y del Istmo, como Santiago Astata y San Pedro Huamelula, Mixtequilla y Tehuantepec, tienen más 200 mil toneladas para vender.

Los campesinos advirtieron que, si el gobierno mantiene esa actitud cómplice con los “coyotes o “intermediarios”, mantendrán las protestas. No vamos a permitir más burlas, dijeron, en espera que logren mejores precios.

