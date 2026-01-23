LA PAZ, BCS., 23 de enero. - Autoridades de seguridad de Baja California Sur anunciaron nuevos operativos para el retiro de cámaras clandestinas de videovigilancia en la entidad, tras detectar más de un centenar durante 2025.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente, informó que durante el 2025 se retiraron 130 cámaras apócrifas en diversos municipios, sobre todo en La Paz, Los Cabos y Comondú.

Estas cámaras utilizadas para el denominado “halconeo”, han sido colocadas por grupos delictivos –indicó– por lo que se reforzarán los operativos de inspección y retiro en este arranque de año.

Reiteró que estos dispositivos localizados no pertenecen a ninguna institución oficial y suelen colocarse en postes, estructuras públicas o zonas estratégicas sin relación con domicilios específicos.

“Los operativos continuarán en los cinco municipios. Se retiran únicamente aquellas cámaras en las que se comprueba un uso indebido, cuidando no afectar equipos legítimos”, añadió.

Autoridades de Baja California Sur retiran 130 cámaras clandestinas; refuerzan operativos contra halconeo. Foto: Especial.

Detalló que, en La Paz, las cámaras han sido localizadas tanto en colonias del norte y sur como en el centro de la ciudad.

Según el monitoreo, no se ha detectado una reinstalación sistemática en los mismos puntos, aunque sí se han registrado algunos casos en domicilios particulares, donde los dispositivos fueron retirados nuevamente.

Las cámaras aseguradas han sido puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que investiga su operación clandestina o bien si resultaron ser de particulares sin ninguna actividad ilícita, se les devuelve.

El funcionario declaró que estas acciones buscan impedir que grupos criminales vigilen el desplazamiento de corporaciones policiacas o la movilidad de personas.

Estos operativos forman parte de la estrategia de refuerzo de la seguridad en BCS donde se ha registrado un alza de actividades vinculadas a grupos dedicados al narcotráfico.

