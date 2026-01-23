Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia del Estado realizó cuatro cateos simultáneos en cuatro casinos relacionados con el empresario Sergio Gil, por supuestas operaciones ilícitas y recursos de dudosa procedencia.

La dependencia informó que los establecimientos cateados fueron el Casino Red, ubicado en San Jerónimo, en Monterrey, el VIP Del Valle, en el mismo municipio, otro más en la zona y el Casino Regio.

Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL

“Actos de investigación a cargo de Unidades de Investigación especializadas de la FGJNL. por el posible delito de Falsificación y uso de documentos en general, y lo que resulte.

En esta fecha un Agente del Misterio Público con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realiza el cumplimiento de una Orden de Cateo con autorización judicial”, señala la ficha informativa.

Fiscalía de Nuevo León realiza cateos en cuatro casinos de Monterrey. Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL

Trascendió que los operativos estarían relacionados también con los delitos de falsificación de documentos y trata de personas.

El despliegue estuvo encabezado por la Unidad Especializada en el Delito de Operaciones en coordinación con la Fiscalía.

Los casinos están relacionados con el empresario Sergio Gil. Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL

Durante los operativos, los clientes fueron desalojados.

En otras ocasiones algunos casinos en mención ya habían sido clausurados por Protección Civil.

Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL

Los inmuebles quedaron bajo el resguardo de la autoridad.

