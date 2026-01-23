Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Monterrey, Nuevo León. - La realizó cuatro cateos simultáneos en cuatro casinos relacionados con el empresario , por supuestas operaciones ilícitas y recursos de dudosa procedencia.

La dependencia informó que los establecimientos cateados fueron el Casino Red, ubicado en San Jerónimo, en Monterrey, el , en el mismo municipio, otro más en la zona y el Casino Regio.

Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL
“Actos de investigación a cargo de Unidades de Investigación especializadas de la FGJNL. por el posible delito de Falsificación y uso de documentos en general, y lo que resulte.

En esta fecha un Agente del Misterio Público con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realiza el cumplimiento de una Orden de Cateo con autorización judicial”, señala la ficha informativa.

Fiscalía de Nuevo León realiza cateos en cuatro casinos de Monterrey. Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL
Trascendió que los operativos estarían relacionados también con los delitos de falsificación de documentos y trata de personas.

El despliegue estuvo encabezado por la Unidad Especializada en el Delito de Operaciones en coordinación con la Fiscalía.

Los casinos están relacionados con el empresario Sergio Gil. Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL
Durante los operativos, los clientes fueron desalojados.

En otras ocasiones algunos casinos en mención ya habían sido clausurados por Protección Civil.

Foto: EMILIO VÁZQUEZ/EL UNIVERSAL
Los inmuebles quedaron bajo el resguardo de la autoridad.

