Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Mérida, Yucatán. - Las autoridades ya investigan la , de 31 años de edad, en un anexo llamado "La Legión", ubicado en el fraccionamiento Faisanes de Tixcacal, al poniente de .

Los primeros reportes indican que personal del centro solicitó apoyo, tras percatarse que uno de los internos se encontraba .

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Lee también:

La dirección del establecimiento informó que el hombre llevaba varios días en proceso de rehabilitación y durante la jornada presentó complicaciones de salud, entre ellas fiebre y un episodio que habría derivado en una crisis convulsiva, tras la cual quedó inconsciente.

Al momento de ser localizado, se encontraba a un costado de una piscina dentro de las instalaciones.

Familiares del fallecido acudieron al lugar para realizar la identificación correspondiente, mientras el área fue resguardada para permitir las diligencias necesarias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las investigaciones y determinar con precisión la causa del fallecimiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News
Vincula tu Suscripción a Google

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]