Cancún, Q. Roo.- Una explosión registrada esta mañana en un domicilio ubicado en la zona insular de Isla Mujeres dejó un saldo de varias personas lesionadas por quemaduras, entre ellas una menor de edad, así como daños materiales en el inmueble y en un vehículo estacionado en el lugar.

El reporte fue recibido a las 08:23 horas y fue canalizado al cuerpo de Bomberos. Los hechos ocurrieron en un domicilio localizado en las inmediaciones del parque Super Aki de la colonia La Gloria, en el municipio de Isla Mujeres, zona insular.

De acuerdo con el parte policial, una persona llamó al 911 y dijo haber escuchado una explosión al interior un inmueble, que atribuyó a la posible explosión de un tanque de gas.

Al llegar al sitio, autoridades corroboraron lo reportado. María L., una de las afectadas, relató que después de la explosión, subió a verificar lo sucedido y encontró a su prima, a su hija y a su nieta con lesiones y quemaduras, por lo que tuvieron que ser trasladas por unidades médicas para recibir atención.

Antes de ello, las tres lesionadas fueron revisadas. Presentaban quemaduras y, en principio, fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Isla Mujeres para su atención médica.

A las 10:10 horas, unidades médicas privadas las llevaron al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, en la ciudad de Cancún, de forma prioritaria.

Entre las afectadas hay una niña, identificada como T.M.P.C, quien presenta quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente 60 por ciento de su cuerpo.

María, de 24 años, registra quemaduras de primer y segundo grado en 40 por ciento del cuerpo, mientras que Mercy, de 31 años, presentó quemaduras en el 100 por ciento del cuerpo.

Otra unidad llevó a María L. de 55 años, fue llevada al Hospital Comunitario de Isla Mujeres. La mujer presentó quemaduras de tercer grado en rostro y tórax, fue valorada en tercera prioridad y, posteriormente, dada de alta en el mismo nosocomio.

Personal de Protección Civil informó que, al arribo al lugar, procedió al corte del suministro de energía eléctrica y al cierre del tanque de gas LP.

Al ingresar al inmueble, dijeron que se localizaron cinco personas lesionadas. La quinta persona no fue identificada en el parte policial.

Tras la revisión del sitio, los inspectores determinaron que la explosión fue causada por la acumulación de gas LP derivada de una fuga, lo que provocó una deflagración. El incidente fue controlado mediante el uso de extintores.

