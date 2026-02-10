Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, en procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de cohecho y albergue de migrantes, previsto y sancionado en la Ley de Migración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”, por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.

Lugar donde se albergaban los migrantes (10/02/2026). Foto: Especial

Lee también Mujer se avienta al paso de un auto y es atropellada en Monterrey; difunden video del accidente

Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de 10 años seis meses de prisión.

Además, estableció una multa de cinco mil días de multa que equivalen a 586 mil 550 pesos mexicanos, basados en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario establecido por el INEGI.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr