Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, en procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas, por los delitos de y , previsto y sancionado en la Ley de Migración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en inmediaciones de la colonia Hombres Blancos en Sonoyta, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Gildardo “B”, Daniel “V” y José “G”, por haber albergado a 36 migrantes, originarios de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán, con la finalidad de evadir a las autoridades migratorias y obtener un lucro indebido.

Lugar donde se albergaban los migrantes (10/02/2026). Foto: Especial
Lugar donde se albergaban los migrantes (10/02/2026). Foto: Especial

Tras realizar diversas diligencias, el Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una .

Además, estableció una multa de cinco mil días de multa que equivalen a 586 mil 550 pesos mexicanos, basados en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario establecido por el INEGI.

