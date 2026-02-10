Una mujer fue brutalmente atropellada sobre una avenida en Monterrey, Nuevo León. El hecho fue grabado y se volvió viral en redes sociales.

El accidente ocurrió este lunes sobre la avenida Paseo de los Leones cuando presuntamente la mujer sufrió una crisis debido a un trastorno de personalidad que padece.

En las imágenes se puede observar a la víctima caminando a un costado de la avenida mientras un oficial de policía, que se percató de la situación de la joven, realiza señales a los automovilistas para que reduzcan la velocidad.

En un momento un vehículo color blanco se detiene, lo que aprovecha la joven para correr hacia los carriles centrales y colocarse delante de otro vehículo color blanco, el cual debido a la velocidad con la que circulaba no puede detener la marcha e impacta de forma brusca a la joven.

Debido al fuerte impacto, el cuerpo de la joven es proyectado varios metros adelante y queda inmóvil en el asfalto.

En las imágenes también se observa que segundos después del accidente se acercan el oficial y otra persona para auxiliarla.

La escena generó alarma entre los automovilistas, por lo que algunos se detuvieron y otros redujeron la velocidad para observar lo ocurrido.

🚨⚠ SE AVENTÓ AL PASO DE LOS AUTOS 🎥🏃‍♀️‍➡️🚗



🟡Una joven fue brut@lm3nte atr0p3llada al intentar cruzar la Avenida Paseo de los Leones, en #Monterrey, #NuevoLeón, resultó severamente lesionada y fue llevada a un hospital.@nuevoleon @PC_NuevoLeon @samuel_garcias pic.twitter.com/YQW3TD9glm — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 10, 2026

De acuerdo con algunos medios locales, la joven sufrió hemorragias internas en el área del tórax, traumatismo cráneo encefálico y fractura en una de sus piernas por lo que fue trasladada a un hospital privado donde es reportada como grave.

Sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó a través de un comunicado que luego de recibir un reporte sobre una mujer desorientada en la vía pública, un oficial de la Policía de Monterrey acudió a apoyarla, solicitó a conductores reducir la velocidad y la siguió a distancia.

“Lamentablemente, la joven de 25 años cruzó los carriles principales y fue impactada por un vehículo. El oficial solicitó paramédicos de inmediato y permaneció con ella”, señala el documento.

Por último, menciona que poco después llegaron al lugar del accidente los padres de la joven, quienes confirmaron que padece trastorno de personalidad y que ésta se había bajado de forma repentina del vehículo en el que la trasladaban.

La dependencia señaló que la joven fue trasladada a un hospital privado por lesiones.

