Más Información

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Tizimín, Yucatán.- Varios lesionados dejó un por alcance ocurrido esta mañana en el tramo Buctzotz-Sucilá, de la carretera Tizimín-Mérida.

La causa fue la densa neblina y el .

Los primeros reportes indican que una camioneta de transporte de pasajeros salió de Tizimín rumbo a Mérida, pero en el tramo mencionado había demasiada neblina, y en vez de moderar su velocidad, el chofer la mantuvo.

Cuando vio que delante de él iba una camioneta particular ni tiempo tuvo de frenar y la chocó por alcance, sacándola parcialmente del camino.

Lee también

Tras el aviso correspondiente llegaron al sitio agentes policiacos y paramédicos que atendieron a varios pasajeros del primer vehículo, incluyendo menores, pero por suerte no hubo necesidad de traslados hospitalarios.

La Policía aseguró la zona para evitar otro accidente, y se realizaría el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Choque entre auto y transporte público deja diversos heridos en carretera Tizimín-Mérida (09/02/2026). Foto: Especial
Choque entre auto y transporte público deja diversos heridos en carretera Tizimín-Mérida (09/02/2026). Foto: Especial

Lee también

Elementos de la policía municipal y estatal, así como paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron rápidamente al lugar para atender a los lesionados.

Hasta el momento, no se reportan , aunque sí varios pasajeros con golpes y lesiones menores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]