Más Información
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Tizimín, Yucatán.- Varios lesionados dejó un choque por alcance ocurrido esta mañana en el tramo Buctzotz-Sucilá, de la carretera Tizimín-Mérida.
La causa fue la densa neblina y el exceso de velocidad.
Los primeros reportes indican que una camioneta de transporte de pasajeros salió de Tizimín rumbo a Mérida, pero en el tramo mencionado había demasiada neblina, y en vez de moderar su velocidad, el chofer la mantuvo.
Cuando vio que delante de él iba una camioneta particular ni tiempo tuvo de frenar y la chocó por alcance, sacándola parcialmente del camino.
Lee también Investigan a seis ediles de Morelos; los vinculan con grupos criminales y manejo irregular de recursos
Tras el aviso correspondiente llegaron al sitio agentes policiacos y paramédicos que atendieron a varios pasajeros del primer vehículo, incluyendo menores, pero por suerte no hubo necesidad de traslados hospitalarios.
La Policía aseguró la zona para evitar otro accidente, y se realizaría el correspondiente deslinde de responsabilidades.
Lee también ¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila
Elementos de la policía municipal y estatal, así como paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron rápidamente al lugar para atender a los lesionados.
Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad, aunque sí varios pasajeros con golpes y lesiones menores.
Protestan por escuelas junto a la Refinería Olmeca en Tabasco; padres de familia exigen reubicación de centros educativos
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]