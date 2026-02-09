Tizimín, Yucatán.- Varios lesionados dejó un choque por alcance ocurrido esta mañana en el tramo Buctzotz-Sucilá, de la carretera Tizimín-Mérida.

La causa fue la densa neblina y el exceso de velocidad.

Los primeros reportes indican que una camioneta de transporte de pasajeros salió de Tizimín rumbo a Mérida, pero en el tramo mencionado había demasiada neblina, y en vez de moderar su velocidad, el chofer la mantuvo.

Cuando vio que delante de él iba una camioneta particular ni tiempo tuvo de frenar y la chocó por alcance, sacándola parcialmente del camino.

Tras el aviso correspondiente llegaron al sitio agentes policiacos y paramédicos que atendieron a varios pasajeros del primer vehículo, incluyendo menores, pero por suerte no hubo necesidad de traslados hospitalarios.

La Policía aseguró la zona para evitar otro accidente, y se realizaría el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Choque entre auto y transporte público deja diversos heridos en carretera Tizimín-Mérida (09/02/2026). Foto: Especial

Elementos de la policía municipal y estatal, así como paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron rápidamente al lugar para atender a los lesionados.

Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad, aunque sí varios pasajeros con golpes y lesiones menores.

aov