Cuatro personas fallecieron tras el choque de un autobús de pasajeros y un automóvil particular, cuyo impacto provocó el incendio de ambos vehículos sobre la carretera federal México–Cuernavaca, en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac.

Reportes preliminares indican que la colisión generó que ambas unidades comenzaran a arder en cuestión de minutos, lo que impidió que las personas involucradas pudieran ser rescatadas a tiempo.

Protección Civil Morelos confirmó el número de personas fallecidas además de otros 11 lesionadas; algunas de ellas fueron trasladadas al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca para recibir atención médica especializada.

Lee también Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Choque en la México–Cuernavaca; mueren cuatro personas tras incendio de autobús y auto en Tres Marías. Foto: Especial

En el área, informó la dependencia, trabajaron con Protección Civil municipal, Bomberos de Cuernavaca, Bomberos de la Ciudad de México y Cruz Roja delegación Morelos, además del apoyo de la Guardia Nacional, que mantuvo el resguardo perimetral.

Finalmente avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL