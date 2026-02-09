Más Información

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Cuernavaca, Mor.- Primero lo dijo el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano: hay al menos cinco alcaldes bajo investigación por denuncias ciudadanas sobre diversas irregularidades en sus funciones, que apuntan a una posible colusión con .

Y luego lo secundó el titular de Auditoría y Fiscalización, José Blas Cuevas Díaz: son por lo menos seis presidentes municipales sujetos a investigación por presuntas en la contratación millonaria de artistas para fiestas patronales y carnavales.

Urrutia Lozano se reservó los nombres de los alcaldes bajo escrutinio legal, en cambio Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) confirmó que las revisiones están en curso y consideran a los ediles de Amacuzac, Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Tlayacapan y Yautepec.

Cuevas, señalado como el auditor que tejió una red de empresas e intereses beneficiadas con la ESAF, habló de la integración de denuncias penales en contra del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián y su antecesor Rodrigo Arredondo López por probables cometidos en 2021, 2022 y 2023, por 300 millones de pesos en cada ejercicio.

Corona cumple su segundo periodo como presidente municipal y de acuerdo con el auditorio superior, el faltante detectado corresponde a su gestión de 2019-2021.

En respuesta a los señalamientos del titular de la ESAF, Corona Damián, subrayó que su administración se rige bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y precisó que cualquier señalamiento preliminar no constituye una resolución definitiva ni implica culpabilidad.

Asimismo, recordó que los procesos de auditoría cuentan con etapas técnicas y legales para la solventación de observaciones, por lo que consideró que será exclusivamente la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades competentes quienes determinen, bajo un análisis riguroso y con apego a la ley, si existe alguna responsabilidad administrativa o penal tras concluir los periodos de análisis correspondientes. “En todo momento he recibido y atendido las diligencias y comités de solventación para transparentar su trabajo en su anterior periodo como alcalde”, expuso.

