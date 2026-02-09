Más Información
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Cuernavaca, Mor.- Primero lo dijo el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano: hay al menos cinco alcaldes bajo investigación por denuncias ciudadanas sobre diversas irregularidades en sus funciones, que apuntan a una posible colusión con grupos criminales.
Y luego lo secundó el titular de Auditoría y Fiscalización, José Blas Cuevas Díaz: son por lo menos seis presidentes municipales sujetos a investigación por presuntas irregularidades en la contratación millonaria de artistas para fiestas patronales y carnavales.
Urrutia Lozano se reservó los nombres de los alcaldes bajo escrutinio legal, en cambio Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) confirmó que las revisiones están en curso y consideran a los ediles de Amacuzac, Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Tlayacapan y Yautepec.
Lee también Implementan operativo de revisión en colonias con reporte de fugas de gas en Tamaulipas; exhortan a reportar incidentes
Cuevas, señalado como el auditor que tejió una red de empresas e intereses beneficiadas con la ESAF, habló de la integración de denuncias penales en contra del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián y su antecesor Rodrigo Arredondo López por probables daños al erario cometidos en 2021, 2022 y 2023, por 300 millones de pesos en cada ejercicio.
Corona cumple su segundo periodo como presidente municipal y de acuerdo con el auditorio superior, el faltante detectado corresponde a su gestión de 2019-2021.
En respuesta a los señalamientos del titular de la ESAF, Corona Damián, subrayó que su administración se rige bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y precisó que cualquier señalamiento preliminar no constituye una resolución definitiva ni implica culpabilidad.
Lee también Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
Asimismo, recordó que los procesos de auditoría cuentan con etapas técnicas y legales para la solventación de observaciones, por lo que consideró que será exclusivamente la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades competentes quienes determinen, bajo un análisis riguroso y con apego a la ley, si existe alguna responsabilidad administrativa o penal tras concluir los periodos de análisis correspondientes. “En todo momento he recibido y atendido las diligencias y comités de solventación para transparentar su trabajo en su anterior periodo como alcalde”, expuso.
Protestan por escuelas junto a la Refinería Olmeca en Tabasco; padres de familia exigen reubicación de centros educativos
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]