La alcaldía Cuauhtémoc informó que suspendió las actividades en tres establecimientos: Los Tres Carnales, ubicado en la calle de Médico Militar 5; la Miscelánea San Miguel, en San Miguel 10; y el local ubicado en Madero 20, debido a que detectó irregularidades.

Esto derivado de quejas ciudadanas recibidas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), así como de solicitudes formuladas por diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, la alcaldía señaló que además se realizaron visitas de verificación en el Restaurante y Marisquería Los Lancheros, La Cantina de León, la Cantina Los Chanchos y Los Tarros, todos ubicados en el Centro Histórico.

Lee también: Alcaldía Miguel Hidalgo albergará experiencia inmersiva inspirada en "Alicia en el País de las Maravillas"; aquí te decimos en dónde

Suspenden actividades en tres establecimientos mercantiles de la alcaldía Cuauhtémoc; detectaron irregularidades. Foto: Especial.

Indicó que además se realizó el levantamiento de sellos en el establecimiento La Mexicana, ubicado en Pino Suárez 25, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

"Las acciones de verificación y supervisión continuarán de manera permanente, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas, verificar el cumplimiento de la ley y garantizar condiciones de seguridad, orden y convivencia en los establecimientos mercantiles de la alcaldía Cuauhtémoc", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr