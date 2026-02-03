Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

La informó que en tres establecimientos: Los Tres Carnales, ubicado en la calle de Médico Militar 5; la Miscelánea San Miguel, en San Miguel 10; y el local ubicado en Madero 20, debido a que detectó irregularidades.

Esto derivado de recibidas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), así como de solicitudes formuladas por diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, la alcaldía señaló que además se realizaron visitas de verificación en el Restaurante y Marisquería Los Lancheros, La Cantina de León, la Cantina Los Chanchos y Los Tarros, todos ubicados en el Centro Histórico.

Lee también:

Suspenden actividades en tres establecimientos mercantiles de la alcaldía Cuauhtémoc; detectaron irregularidades. Foto: Especial.
Suspenden actividades en tres establecimientos mercantiles de la alcaldía Cuauhtémoc; detectaron irregularidades. Foto: Especial.

Indicó que además se realizó el levantamiento de sellos en el establecimiento La Mexicana, ubicado en Pino Suárez 25, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

"Las acciones de verificación y supervisión continuarán de manera permanente, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas, verificar el cumplimiento de la ley y garantizar condiciones de seguridad, orden y convivencia en los establecimientos mercantiles de la alcaldía Cuauhtémoc", concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]