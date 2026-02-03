Una mujer perdió la vida la tarde de este martes tras un accidente automovilístico registrado sobre Eje 1 Oriente, avenida Canal de Miramontes, en la colonia Jardines de Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular de color gris impactó a una motocicleta del mismo tono, provocando que dos mujeres que viajaban en ella cayeran sobre la cinta asfáltica. Tras el percance, una de las ocupantes quedó inconsciente y presentaba sangrado en la cabeza.

Al sitio acudieron elementos de la policía y servicios de emergencia, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos realizaron la valoración médica de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, confirmando la ausencia de signos vitales, cuya causa será determinada por las autoridades correspondientes.

La zona fue acordonada por personal de seguridad, mientras el cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana en espera de los servicios periciales. La Coordinación Territorial fue notificada y peritos realizaron el procesamiento del lugar para el inicio de las investigaciones.

dmrr/cr