El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló en qué se están gastando los tres mil 505 millones de pesos del Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix).

En rueda de prensa, recordó que no son la única entidad que tiene un Fondo Mixto, pues varios estados también reciben los ingresos generados por el impuesto sobre hospedaje para destinarlos a proyectos de inversión de beneficio permanente, además de la promoción turística.

“El Gobierno de la Ciudad de México genera un esquema de planeación financiera multianual, para estos proyectos de inversión. La presentación de sus proyectos a través del Fideicomiso, es una manera de poder transparentar y ejecutar los proyectos de manera ordenada, para poder financiar obras de infraestructura permanente para beneficio de las y los capitalinos. Creo que es muy importante mencionar que los recursos del Fomix están sujetos a los mecanismos de control, supervisión y auditoría aplicables, conforme al marco normativo vigente, como todos los recursos públicos”, expuso.

Detalló que para poder utilizar los recursos del Fomix existe un Comité Técnico, que es un órgano colegiado que debe autorizar los proyectos promovidos por las diferentes dependencias, conforme a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, “no hay ningún proyecto que pueda ser ejecutado, sin el cumplimiento de esta ley”.

Juan Pablo de Botton resaltó que las decisiones del Fomix son completamente transparentes y son compartidas al Comité Técnico, que es quien toma la decisión de autorizarlas. Este Comité Técnico está integrado por un representante de las secretarías de Turismo, Administración y Finanzas, Desarrollo Económico, Pueblos y Barrios Originarios y Cultura, y también existe el representante de una alcaldía. “Hay que mencionar que en 2025 nos acompañó la alcaldía Benito Juárez y dio su autorización a estos proyectos”.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) ejerce dos mil 42 millones de pesos de este Fondo Mixto para la adquisición de sistema ferroviario de regulación y control del Tren Ligero, para la adquisición de 17 trenes ligeros, para construir la Línea 14 del Trolebús que va de Universidad a Huipulco, y para el Centrobús.

La Secretaría de Obras ejerce mil 275 mdp en remodelar estaciones del Tren Ligero, en iluminación de calles del Centro Histórico, ciclovías complementarias a Calzada de Tlalpan, iluminación artística de edificios relevantes, balizamiento y señalítica en vialidades primarias, y al mantenimiento de los Cetrams Huipulco, Universidad y Taxqueña.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente usa 187 millones de pesos para rehabilitar embarcaderos de Xochimilco.

