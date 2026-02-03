El director del Metro, Adrián Rubalcava apuntó que la falla es externa y mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del @MetroCDMX, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible.

Agradecemos… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

Agradecemos la comprensión de las personas usuarias ante esta situación”, informó.

