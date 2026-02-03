De los 23 delitos señalados como prioritarios en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 elaborado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), 11 de estos fenómenos criminales presentaron alza en el número de carpetas de investigación en el último año.

Los 11 delitos cuya incidencia subió son el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión, el despojo, el robo a transeúnte o pasajero, el robo a negocio, la trata de personas, contra las niñas, niños y adolescentes, contra el medio ambiente y los animales, la corrupción y el abuso de confianza.

El narcomenudeo en su modalidad de venta presentó un aumento del 48.5 % en el número de carpetas de investigación, en el comparativo del año 2024 con 2025, realizado por la FGJ. De enero a diciembre de 2024 se contabilizaron 2 mil 299 carpetas de investigación y en el mismo periodo de 2025 fueron 3 mil 4414.

Por este mismo delito, en su modalidad de posesión, se presentó un incremento del 0.6 %, con 2 mil 601 casos en 2024 y 2 mil 616 en 2025.

Las denuncias por secuestro tuvieron una incidencia de 9.09% más, con un total de 11 investigaciones en 2024 contra 12 durante 2025. Mientras que la variante de secuestro exprés presentó un alza del 16.6%, con 12 carpetas durante el 2024 y 14 durante el 2025.

El delito de extorsión mostró un crecimiento del 265% en el número de investigaciones, con 473 en 2024 contra mil 727 en 2025, de acuerdo con los datos del documento Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026.

El despojo manifestó un alza del 4.25% en los casos, con 3 mil 642 casos en 2024 y 3 mil 797 en 2025.

El crimen de robo a transeúnte o pasajero en su modalidad de robo a pasajero sin violencia registró un incremento del 27.3%, con 2 mil 853 carpetas de investigación en el 2024 y 3 mil 631 en el 2025.

Mientras que la modalidad de robo a transeúnte sin violencia presentó un crecimiento del 7.9%, pasando de 2 mil 303 casos en 2024 contra 2 mil 485 en 2025.

El robo a negocio en su variante de robo a bancos y valores con violencia creció en un 66.6%, con un total de 3 investigaciones registradas en 2024 y 5 en 2025.

La trata de personas en la manifestación de explotación laboral mostró un alza con cero carpetas de investigación en 2024 y 2 durante 2025.

Los delitos contra las niñas, niños y adolescentes (NNA) en la variante de omisión de cuidado aumentó en un 11.4%, con 640 casos en 2024 y 713 en 2025.

Los delitos contra el medio ambiente y los animales mostraron aumentos en seis de sus manifestaciones.

El cambio de uso de suelo creció un 100% con un registro de 20 carpetas de investigación durante 2024 y 40 en 2025.

La falta por contaminación se elevó 64.9%, con 57 casos en 2024 y 94 en 2025; mientras que el daño al suelo subió un 48.1%, al pasar de 27 a 40 carpetas.

El maltrato animal aumentó en un 6.7%, con 526 investigaciones en 2024 y 561 en 2025; mientras que el robo de animales ascendió en un 34.7% al pasar de 72 a 97 casos.

La tala subió en un 22.3%, con un registro de 112 carpetas de investigación en 2024 y 137 en 2025.

El delito de corrupción en su variante de peculado creció en un 200% con tres casos durante 2024 y nueve en 2025.

Y el abuso de confianza aumentó en un 5% debido a que durante el año 2024 se sumaron 3 mil 733 investigaciones, mientras que en 2025 fueron 3 mil 919.

