El Gobierno de la Ciudad de México condonará total o parcialmente el pago del Impuesto Predial y Derechos por el Suministros de Agua, correspondientes al ejercicio fiscal 2026, a los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños ocasionados por las obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente".

Estos beneficios ya entraron en vigor y podrán obtenerse a más tardar el 31 de diciembre de este año.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial de este viernes, los descuentos por ambos derechos serán con base en el grado de afectación, con 75% para daños nivel medio y 100% para nivel alto.

Señala que para acceder a este descuento es necesario contar con una Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y dictamen en materia de Seguridad Estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

En el documento se indica que para el descuento de ambos derechos es necesario presentar original y copia de la Opinión Técnica emitida por la SGIRPC, en la que se señale el Grado de Afectación del inmueble respecto del cual se aplicará la condonación.

Así como original y copia del dictamen en materia de Seguridad Estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las

Construcciones local, en el que se señale el Grado de Afectación del inmueble respecto del cual se aplicará la condonación.

