Un camión recolector de basura se incendió la mañana de este martes al interior de un campamento de limpia ubicado en la calle Ciprés, colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro provocó llamas visibles y una densa columna de humo; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni atrapadas, ni afectaciones a viviendas o establecimientos cercanos.

Como medida preventiva, personal de campo y de Protección Civil realizó el desalojo de una secundaria cercana al sitio, así como de una fábrica, de donde fueron evacuadas aproximadamente 300 personas. En el lugar laboraron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil de Azcapotzalco y personal de atención prehospitalaria, con apoyo de pipas de agua para el combate al fuego.

Autoridades informaron que el incendio fue controlado y no representa riesgo para la población. No obstante, los servicios de emergencia continúan en la zona con labores de remoción de escombros y enfriamiento para evitar la reignición.

En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, también se atendió la afectación a varios vehículos dentro del almacén siniestrado. Al sitio acudió la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, para supervisar y coordinar los trabajos de atención.

