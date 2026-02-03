El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, informó que siguen en negociaciones con el Sindicato del Metro y el Sindicato de Tranviarios para conjurar la marcha y huelga, respectivamente, que se tienen programadas para este 4 de febrero.

En rueda de prensa, detalló que han atendido a los tranviarios para hacerles propuestas económicas y “un poco” satisfacer sus necesidades y demandas, aunque no dijo cuál es la propuesta que les han hecho.

“Ha habido varias mesas de trabajo, el día de hoy va a haber una Asamblea pública de ellos donde un servidor va a acudir a hacerles el planteamiento, hemos avanzado en muchos temas, estamos atorados en la propuesta de carácter económico, es una revisión salarial. Nosotros pensamos que el día de hoy podamos llegar a un acuerdo, depende de la decisión mayoritaria de los trabajadores”, dijo.

Sobre la movilización del Sindicato del Metro, sostuvo que han venido platicando con ellos y que una de sus demandas fundamentales era el asunto del mantenimiento, “que era una preocupación desde siempre de nosotros, afortunadamente hay recursos en el presupuesto, pero ahorita con esta apertura de recursos para la operación del Metro, yo creo que estamos por el camino correcto”.

“Nos hemos comunicado, ellos ya estaban haciendo un planteamiento de que se suspendía la movilización, hay que volver a hablar con ellos, hoy tenemos otra reunión de manera particular con ellos y estableceríamos la posibilidad de que pueda seguir funcionando el Metro de manera cotidiana, sin interrupción”, añadió el titular de la Semovi.

