Una bebé de aproximadamente ocho meses fue localizada muerta dentro de una bolsa que estaba entre la basura en el municipio de Guadalajara, Jalisco; según las primeras versiones, quien la encontró fue una mujer en situación de calle que se dedica a recolectar cartón y plástico.

El hallazgo ocurrió en el barrio de San Juan de Dios, en las inmediaciones de las calles Obregón y Cabañas, donde la mujer inspeccionaba un contenedor y al abrir una bolsa localizó el cuerpo.

Minutos después policías estatales encontraron a la mujer caminando con el cuerpo dentro de la bolsa que tenía manchas de sangre, por lo que decidieron abordarla; al ver a la pequeña solicitaron apoyo de paramédicos y retuvieron a la mujer.

Al llegar, el personal médico estimó que la bebé llevaba al menos cuatro horas muerta; las versiones de la mujer sobre cómo localizó el cuerpo se tornaron contradictorias y los policías la pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público, sin embargo, fue liberada debido a que no se acreditó que fuera la madre de la bebé ni que esté relacionada con su muerte.

