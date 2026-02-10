Culiacán. - En sitios distintos del estado fueron asesinadas dos personas del sexo masculino. Una de las victimas fue abandonada envuelta en una cobija en un lote frente a un colegio privado en la colonia Chapultepec, en Culiacán, a su lado, fue encontrada una cartulina con un mensaje, sin que se conozca su texto.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó a las corporaciones policiacas que en un lote baldío de la avenida Vicente Suárez, de la colonia Chapultepec, se encontrada el cuerpo de una persona con rastros de sangre, envuelto en una cobija.

El hallazgo se produjo en un horario en el que las clases en el colegio privado concluyeron, por lo que no hubo necesidad de aplicar protocolos de seguridad por parte del personal de la institución educativa privada.

La segunda víctima de la violencia fue descubierta semienterrada cerca de un campo agrícola, cerca de la sindicatura de San Pedro, Navolato. Se trata de una persona del sexo masculino, atada de pies y manos, con impactos de bala y huellas de tortura.

En esa zona trabajadores agrícola observaron que una mano estaba descubierta en una especie de montículo, por lo que dieron aviso a las autoridades municipales, cuyos elementos de seguridad que se presentaron certificaron que se trataba del cuerpo de un hombre que vestía pantalón de mezclilla.

afcl/LL