“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum reconoce incremento en casos de sarampión; anuncia reforzamiento de vacunación

El estado de Quintana Roo es la tercera entidad del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 73.2 por ciento de enero de 2025 a comparación con enero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP), Marcela Figueroa Franco.

La entidad forma parte de los 26 estados que reportaron disminución de este delito en el último año.

