Más Información
Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa
Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional
El estado de Quintana Roo es la tercera entidad del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 73.2 por ciento de enero de 2025 a comparación con enero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP), Marcela Figueroa Franco.
La entidad forma parte de los 26 estados que reportaron disminución de este delito en el último año.
Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]