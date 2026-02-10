El estado de Quintana Roo es la tercera entidad del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 73.2 por ciento de enero de 2025 a comparación con enero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP), Marcela Figueroa Franco.

La entidad forma parte de los 26 estados que reportaron disminución de este delito en el último año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL