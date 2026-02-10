Culiacán.- Un elemento del ejército y un empleado municipal que resultaron lesionados en un nuevo ataque con artefactos explosivos artesanales lanzados desde un dron contra el gimnasio de la Secretaría de Seguridad Pública de Escuinapa, recibieron atención médica y fueron dados de alta en el hospital donde se les atendió.

Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, dijo que las autoridades estatales y federales investigan si una segunda explosión que se produjo muy cerca del Hospital General de esa ciudad se derivó de un hecho similar.

Señaló que las autoridades estatales acordaron enviar un mayor refuerzo de seguridad, con mayor presencia de fuerzas federales para fortalecer la vigilancia ante los continuos actos de violencia que se han presentado.

El primer edil externó que no se tienen personas detenidas con relación a estos últimos ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, cuyas detonaciones dejaron dos personas heridas, una de ellas elemento del ejército y un empleado municipal, los cuales luego de recibir atención médica fueron dados de alta.

Lee también Asesinan a balazos a excoordinador de seguridad en gobierno de Cuauhtémoc Blanco; agresores se dan a la fuga

Diaz Simental indicó que recomendó tomar precauciones y evitar salir en forma continua de sus hogares ante la situación que se presenta en su municipio, como parte de las disputas violentas de dos grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que personas desconocidas lanzaron desde el exterior un artefacto explosivo cuya detonación activó los protocolos de reacción, por lo que personal de los cuerpos de auxilio dieron atención a dos personas aún no identificadas, las cuales resultaron lesionadas.

En otro hecho anterior que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre, con el uso de drones, un almacén del Ayuntamiento de Escuinapa fue atacado con artefactos explosivos artesanales, lo que provocó un fuerte incendio y daños a su estructura y de negocios semifijos inactivos, sin que se reportaran personales lesionadas por este hecho de violencia.

Dos meses antes de este hecho, las áreas de cocina y gimnasio de la policía municipal de Escuinapa resintieron daños al ser arrojado un artefacto explosivo, por personas desconocidas que se presume forman parte de los grupos delictivos en pugna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL