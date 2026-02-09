Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Fuerzas de seguridad despliegan de manera ininterrumpida el Operativo Hostigamiento en ocho municipios de Chiapas, tras el hallazgo de una hielera con restos humanos en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, en medio de la disputa entre dos grupos de narcomenudistas, que hasta el momento ha dejado 15 personas detenidas en flagrancia.
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado informó que el operativo de refuerzo de seguridad que se despliega durante las 24 horas en Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocozocoautla, San Fernando, Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, con tareas operativas, de investigación, inteligencia y proximidad, del 4 al 8 de febrero, además de los detenidos se ha extendido a otros aseguramientos.
Las corporaciones policíacas han cateado tres inmuebles, asegurado cuatro vehículos, así como cuatro armas largas, 16 cargadores abastecidos, 360 cartuchos útiles, más de 300 dosis de marihuana, cocaína o cristal, radio equipos portátiles, equipo táctico y poncha llantas.
Por los hechos en Caña Hueca, donde en días pasados fue localizada una cabeza humana a dentro de una hielera, también fueron detenidos Rubén Alberto, alias “El Tecate”, y Hugo Alexis, alias “El Espíritu”.
Llaven Abarca informó asimismo, que en el municipio de Huixtla durante un cateo, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se aseguró un inmueble y un "número importante de armas largas, indicios balísticos, ropa táctica y vehículos".
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, las armas y equipos "corresponden al Cártel de Sinaloa, y se está trabajando en colaboración con dicha institución federal".
El fiscal estatal señaló además que por el feminicidio de Cecilia “N”, de la comunidad Patosil, Zinacantán, en septiembre de 2021 fue detenido Pedro “N”.
