Personal de seguridad de la detuvo este jueves a dos personas que comercializaban , por lo que fueron remitidas al Juzgado Cívico, donde se resolverá su situación jurídica.

En un comunicado, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) explicó que hoy se recibió una a través de la Línea de Reacción Puma, en la que se informó sobre un grupo de personas que realizaba el intercambio y consumo de enervantes y posteriormente ingresó al Anexo de la Facultad de Ingeniería.

Personal de seguridad universitaria acudió de inmediato a atender el reporte, ubicando a dos de las personas denunciadas, quienes, al percatarse de la presencia del personal, intentaron movilizarse para solicitar apoyo a estudiantes que se encontraban en el lugar.

Toda vez que, dichas personas se encontraban en posesión flagrante de vegetal verde seco con las características típicas de la marihuana, ambas fueron remitidas al Juzgado Cívico correspondiente, donde se resolverá su situación jurídica.

La DGAPSU hizo un llamado a toda la comunidad estudiantil para que disfruten el campus y entidades, en un ambiente de respeto a la legislación universitaria, lo que contribuirá a la seguridad y el bienestar de todos.

