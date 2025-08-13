¿Qué determina que una persona sea zurda?; experta de la UNAM responde

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Zurdos, con el objetivo de visibilizar las dificultades que pueden tener estas personas a la hora de utilizar objetos diseñados especialmente para diestros.

Se busca promover la inclusión en la que las empresas den mayor enfoque al desarrollar sus productos y satisfacer las necesidades de su audiencia para evitar la discriminación.

¿Qué determina que una persona sea zurda?

Alicia Castillo Martínez, especialista en neuroanatomía funcional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desmiente algunos mitos que la sociedad ha creado dejando un tanto marginado a este sector de la población.

A través del tiempo y las generaciones los mitos han dejado de tener cada vez menos importancia y se ha tomado esta condición como algo normal. Sin embargo la profesora menciona que “se sigue pensando, por ejemplo, que afecta su longevidad no, o sea, si podemos ver que muchos estudios mencionan que pues tienen una longevidad más corta que los derechos”.

La genética es un factor importante que marca la diferencia si una persona resulta ser diestra o zurda, “se cree que en el desarrollo de los zurdos hubo más testosterona en el útero”, por lo tanto esto puede afectar el hemisferio izquierdo. Este es el resultado de que se establezca control en la mano izquierda.

"Es muy desafiante hacer un análisis 100% verdadero de estas conductas para poder diferenciar cuál es la causa, pues, en realidad, a nivel de población tenemos una mezcla, por eso es muy difícil decir qué comportamientos va a tener un derecho o qué comportamientos va a tener un izquierdo”, menciona Castillo.

Se estima que existen dos tipos de personas zurdas y estas son las características de cada uno de ellos que describió la docente.

Hay zurdos por naturaleza que no presentan ningún daño neurológico, fisiológico o genético.

Y por otro lado están las personas zurdas que fueron provocadas por alguna enfermedad, ya sea fisiológica o neurológica.

Finalmente, nos comparte que esta condición puede ser epigenética. Ya que resulta curioso que aunque ambos padres sean zurdos, el niño no va a salir zurdo.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de la Zurdera 🫲, para reducir las dificultades en un mundo de objetos para diestros ✂️📒. ¿Qué determina que una persona sea zurda? Aún no hay certeza al respecto, pero una #ExpertaUNAM te explica las principales respuestas que ha… pic.twitter.com/TgeybSbzsI — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2025

xmg/aosr