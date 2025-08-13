Eclipse Lunar 2025: ¿la Luna de sangre se podrá ver en México?; esto se sabe

El próximo 7 de septiembre se presentará un evento astronómico que dejará impactados a gran parte de la población.

Se trata del Eclipse Lunar o la Luna de Sangre, el cual podrá ser presenciado durante aproximadamente 1 hora y 22 minutos.

¿Se verá en México la Luna de Sangre?

De acuerdo con el sitio Web "Star Walk", este eclipse lunar no podrá ser presenciado en México, sólo será visible en partes de Europa, Rusia, Australia, África y la Antártida.

¿Que es un eclipse lunar?

Las distintas fases del eclipse lunar. Foto: Pixabay

Según la NASA, los eclipses lunares ocurren de cuatro a siete veces al año y se forman por la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, creando un espectáculo de sombras a escala cósmica conocido como eclipses.

Cada eclipse lunar sólo es visible desde la mitad de la Tierra y esto explica por qué en esta ocasión no será posible presenciarlo en México.

Existen dos tipos de eclipses:

Lunares: Durante este tipo de eclipses la sombra de la Tierra oscurece la Luna.

Solares: En el eclipse solar la Luna oculta al Sol de nuestra vista.

Existen tres tipos de eclipses Lunares:

Eclipse lunar total: Aquí la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra, o la umbra. Parte de la luz solar que pasa a través de la atmósfera de la Tierra llega a la superficie de la Luna, iluminando tenuemente dándole una tonalidad entre rojiza y naranja

Eclipse lunar parcial: Se da una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna, haciendo que la Luna pase a través de solo una parte de la umbra de la Tierra. La sombra crece y luego retrocede sin cubrir por completo la Luna.

Eclipse penumbral: La Luna viaja a través de la penumbra de la Tierra, o la tenue parte exterior de su sombra. El destello de la Luna se apaga tan levemente que puede ser difícil darse cuenta.

¿Cómo ver un eclipse lunar?

Eclipse lunar 2024. Foto: iStock

No se necesita ningún instrumento para presenciar este espectáculo que nos ofrece la Luna. Sin embargo, si quieres que tu experiencia sea mucho mejor, puedes optar por un telescopio o unos prismáticos.

Es recomendable estar en una zona libre de contaminación lumínica y adaptar la visión a la luz nocturna entre 15 y 20 minutos antes. Por ello, también es recomendable monitorear los cambios climáticos del lugar.

