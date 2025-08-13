¿Qué se celebra hoy, 13 de agosto?; conoce las efemérides de este miércoles

Hoy, 13 de agosto, celebramos tres aniversarios importantes que debemos reconocer. Los temas están relacionados con personas zurdas y animales.

Estas fechas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas relacionados con lo social, político, vida silvestre, personajes famosos, entre muchos otros.

Te compartiremos algunos de los actos conmemorativos que surgieron en un día como hoy.

Lee también ¿Qué pasa si buscas Taylor Swift en Google?; conoce la magia del navegador

¿Qué se celebra hoy, 13 de agosto?

Día Internacional de la Zurdera

Foto: BBC

De acuerdo con National Geographic, cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de la Zurdera desde 1992. Esta fecha se impuso al “Club de los Zurdos” originario de Inglaterra en 1990.

Este día busca erradicar cada vez más la discriminación y promover la inclusión de personas con condiciones diferentes. Por ello, se buscaba que empresas y fabricantes también fueran conscientes de las diferentes necesidades que necesitan a la hora de manipular un objeto que está hecho para personas diestras.

Se dice que alrededor del mundo solo un 10% de la población es zurda, sin embargo se estima que podría ser un poco más alto.

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Día Internacional del Lobo

Lobo terrible. | Foto: Colossal Biosciences vía AP.

El Día Internacional del Lobo tiene como objetivo que las personas reconozcan la importancia de esta especie para poder protegerla adecuadamente.

National Geographic explica que los lobos son un mamífero carnívoro. Estos han sido objeto de leyendas por su aullido.

Los lobos se reúnen en manadas de entre 6 y 20, generalmente lideradas por una pareja reproductora. Por tanto, la manada tiende a ser muy territorial y cubre unos 200 kilómetros cuadrados. Tienen una vida útil de entre seis y ocho años.

Lee también ⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; “tenía que ser el Chavo del 8”, dice

Día Internacional del Armadillo

Foto: Cortesía

El Día Internacional del Armadillo tiene como objetivo reconocer el valor de esta especie con sus rasgos y características físicas particulares, por lo que también busca promover la importancia de protegerla para evitar su extinción.

Este es un animal exótico y es un pequeño mamífero que contiene características muy diferentes e interesantes. Viven en hábitats templados y cálidos como: bosques tropicales, pastizales y semidesiertos, según National Geographic.

Los armadillos tienen un hocico puntiagudo y ojos pequeños. Suelen variar en color y tamaño, por lo que está el armadillo hada rosa de color salmón, que mide 15 centímetros de largo, y luego está el armadillo gigante de color marrón oscuro, que mide 1,5 metros de largo. Pueden ser negros, rojos, grises o amarillentos.

También te interesará:

Nuevo álbum de Taylor Swift; los mejores memes que dejó el anuncio de “The Life of a Showgirl”

Salinas Pliego revive caso Teuchitlán; compara huaraches de Adidas con hallazgo en Rancho Izaguirre

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr