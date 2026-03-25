“Punch”: Zoológico de Ichikawa amplía la zona de visitantes; colocan sitio especial para ver a mono viral

La viralidad del mono “Punch” continúa atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo al Zoológico de Ichikawa en Japón, quienes hacen largas filas con la intención de verlo y capturar alguna interacción entre la colonia de simios.

Los videos donde se observa a “Punch” ser rechazado por los primates de la manada, mientras encuentra apoyo en su peluche de orangután, se volvió tendencia en la red.

Recientemente, el recinto que alberga al chimpancé que conquistó a millones de internautas con su conmovedora historia, lanzó una colecta a nivel mundial para recaudar fondos para renovar distintas áreas del zoológico, la cual está dando resultado, pues la institución compartió que la zona de visitantes se está remodelando.

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Punch, el mono viral en redes sociales / Foto: Especiales

Zoológico de Ichikawa amplía zona de visitantes

Por medio de redes sociales, el Zoológico de Ichikawa compartió las primeras fotos de la remodelación que ampliará la zona de visitantes del área de chimpancés, pues en múltiples videos de turistas se alcanzan a apreciar aglomeraciones entre la gente que quiere ver a “Punch”.

Cabe mencionar que ante el número de visitantes y el espacio destinado a la observación de los primates, fueron colocados letreros donde se indica que el tiempo en esa área se encuentra restringido a 10 minutos para evitar grandes concentraciones de gente.

“Como pueden ver, hemos ampliado la zona de observación restringida del recinto de los monos”, se menciona al pie de la foto. Además, señalaron que se abrirá una parte específica para que los niños puedan ver al mono viral, pues se percataron que los adultos les obstruyen la vista.

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