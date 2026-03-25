Ante el revuelo generado por los rumores de un posible enfrentamiento en la segunda edición de Ring Royale entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris, los regiomontanos protagonizaron de nueva cuenta un fuerte choque en redes sociales.

Todo surgió después de las declaraciones de Adrián Marcelo en un podcast, donde dijo que solo aceptaría la pelea si lo hacen socio del evento, así como obtener una parte de la taquilla de Ring Royale.

“Yo no voy a trabajar para alguien más (...) voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado”, mencionó al revelar los detalles de las condiciones que puso para participar en el evento de boxeo. Incluso, mencionó el nombre de Julio César Chávez como posible promotor de la transmisión y otorgar otro porcentaje de las ganancias.

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@bandidodiamante Estas son las condiciones de Adrián Marcelo para subirse al ring 🥊 ♬ sonido original - Bandido Diamante

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris chocan en redes sociales

Al viralizarse el clip con las declaraciones de Marcelo, de Nigris publicó un comentario por medio de ‘X’ horas más tarde y algunos internautas vincularon sus palabras con lo que se dijo en el podcast.

“Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, ¡la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, ¿te peleas por vistas? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú.”

El comentario desató la ira del youtuber, quién respondió drásticamente señalando a de Nigris de explotar la imagen de sus hijos: “¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron?”.

“Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla.”, agregó.

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Adrián Marcelo señaló a de Nigris de explotar la imagen de sus hijos. Foto: Captura de pantalla

Lo anterior como referencia a la problemática que existe con su hija mayor Ivana, quien ha dejado claro en redes sociales que no recibe ningún tipo de apoyo económico de su padre.

Más tarde, Marcelo publicó otro tuit referente al enfrentamiento con el conductor: “Tener hijos no es ningún mérito, ser buen padre, sí.”

Por otro lado, Poncho dio fin a la polémica con un pequeño clip donde mencionó que “la familia lo es todo”, asegurando que se sentía agradecido por sus éxitos.

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